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Erzurum’da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Erzurum’da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hilalkent semtindeki itfaiye binası önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde ağır hasar oluştu. Kazayı gören itfaiye personeli ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kadın sürücü ile yanındaki kadın yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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