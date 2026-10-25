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Erzurum'da KPSS Ortaöğretim'e geç kalan aday sınava alınmadı

Erzurum'da KPSS Ortaöğretim'e geç kalan aday sınava alınmadı.

Erzurum'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2026-KPSS Ortaöğretim) 2 dakika geç kalan bir aday sınava alınmadı.

Merkez Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra salonlara alındı.

Kapılar kapandıktan 2 dakika sonra okula gelen bir aday, sınava girebilmek için babasıyla görevlilerle görüştü.

Aday, görevlilerin salona son alınma saatinin 10.00 olduğunu hatırlatması üzerine okuldan ayrıldı.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS aday
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