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Erzurum’da sağanak yağış! Uzmanlar buzlanma, çığ uyarısı yaptı: "Tedbirli olun"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 10:19
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını açıkladı.

Erzurum’da sağanak yağış! Uzmanlar buzlanma, çığ uyarısı yaptı: "Tedbirli olun"

Erzurum ve çevrelerinin yerel olmak üzere sabah saatlerinde mevzi sağanak yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Çığ sağanak yağış uzman
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