Erzurum'da trafik kazası: Yaralılar var

Aşkale ilçesi Emek mahallesinde meydana gelen kazada Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halindeki hafif ticari araç benzin istasyonuna geldiği esnada istasyondan çıkış yapan hafif ticari araca sonrasında orta refüje çarparak durabildi.
Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana gelene kazada araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
(İHA)
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