HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa ve Musa Coşgan'ın cenazeleri toprağa verildi.

Erzurum'da yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa'nın cenazesi Palandöken ilçesindeki Saime Hatun Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kısa'nın cenazesi, omuzlara alınarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konuldu.

Kısa'nın cenazesi, dualarla Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve yakınları katıldı.

Musa Coşgan için ise Sanayi Siteler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın kıldırdığı cenaze namazında helallik alınarak, dua edildi.

2 çocuk babası Coşgan'ın cenazesi, dualarla Yeni Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve yakınları katıldı.

Dün saat 12.30'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında, Musa Coşgan ve Serhat Kısa hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamış, dumandan etkilenen ve vücutlarının bazı yerlerinde yanıklar oluşan Enes Utku, Selçuk Yalçın, Muharrem Döner, Salih Palu, Berat Yıldırım ve İbrahim Kutlu ise yaralanmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Gazi Meclis'i bypass ettiniz"İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Gazi Meclis'i bypass ettiniz"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2'si çocuk 7 yaralıKuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2'si çocuk 7 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.