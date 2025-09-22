HABER

Erzurum Emniyet Müdürü okul çevresinde denetim gerçekleştirdi

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul çevresindeki denetimlere katılarak okul yöneticileri ve öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Erzurum Emniyet Müdürü okul çevresinde denetim gerçekleştirdi

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sabah saatlerinde okul çevresinde denetim yaptı. Palandöken'deki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yakutiye'deki Erzurum Lisesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaretler, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapıldı.

Okul yöneticileri ve öğrencilerle görüşen Karaburun, huzur ve asayişin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Okul çevrelerinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Öğrencilere güvenli bir ortam sağlamak için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti. Ayrıca, okullardaki ekiplerin her zaman hazır durumda olduğunu belirtti.

Karaburun, öğrencilerin ihtiyaç duyulduğunda okul personeli ile iletişime geçebileceğini aktardı. Okul önleri ile çevresindeki trafik, narkotik ve asayiş kontrolleri de devam edecek. Erzurum'un her noktasında polis varlığı bulunuyor. Ancak okullar, emniyetin kırmızı çizgisi olarak belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak çalışmalar yürütülecek.

Karaburun, güvenli bir eğitim-öğretim ortamı için tüm ekiplerin gayret içerisinde olacağını söyledi.

