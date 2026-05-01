Erzurum Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

1 Mayıs 2026 Cuma günü Erzurum'da hava durumu belli oluyor. Bölge halkı çeşitli hazırlıklar yapmalı. Gün içerisinde hava sıcaklıkları 14 - 15 derece aralığında bekleniyor. Özellikle öğleden sonra sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur.

Gelecek günlerde Erzurum'da yağışlı hava koşulları devam edecek. 2 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 11 - 12 derece arasında olması öngörülüyor. Orta şiddetli yağışlar mümkün. 3 Mayıs Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir. Bu durumda hava sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 10 - 11 dereceye düşecek. Rüzgarlı hava etkili olacak.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için zorluklar çıkarabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde hafif eşyaları iç mekanlarda tutmak gerekebilir. Bu, olası kazaları önler. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Gerekli önlemleri almak günlük aktivitelerinizi daha rahat yapmanızı sağlar.