Erzurum Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 2 Mart 2026 tarihinde soğuk hava koşulları etkili olmaya devam ediyor. Gündüz sıcaklığı -3 derece iken, gece -18 dereceye düşmesi bekleniyor. 3 Mart'ta -2 dereceye gerileyen gündüz sıcaklığı, gece -12 derece olacak. 4 Mart'ta hafif kar yağışı beklenirken, buzlanma tehlikesi sürücüler ve yayalar için risk oluşturuyor. Eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Seray Yalçın

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu soğuk ve kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık -3 derece civarında. Gece ise -18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Erzurum'da hava durumu oldukça soğuk ve değişken.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Mart Salı günü gündüz sıcaklıkları -2 derece olacak. Gece ise -12 derece civarında seyredecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -3 derece, gece -18 derece civarında olacak. 5 Mart Perşembe günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -5 derece, gece -17 derece civarında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Sürücüler yolda kayma riskine karşı tedbirli olmalı. Yaya olarak dışarı çıkanlar uygun kış giysileri giymeli. Kayma riskine karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Eğimli ve dik yamaçlarda yüksek kar örtüsü var. Bu nedenle çığ tehlikesi bulunduğundan, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve değişken olacak. Vatandaşların ve sürücülerin hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almaları da kritik bir durumdur.

