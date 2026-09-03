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Erzurum Hava Durumu! 03 Eylül Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 3 Eylül 2026 tarihinde hafif bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, sabah saatlerinde kalın giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önemli. Doğa yürüyüşleri ve piknik planları için uygun giysi seçimi tavsiye ediliyor.

Erzurum Hava Durumu! 03 Eylül Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum, 3 Eylül Perşembe 2026 tarihinde hafif bulutlu ve serin bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde soğuk hava nedeniyle kalın giysiler tercih edilebilir. İlerleyen saatlerde hava ısınacak. Gün ortasında insanları dışarı çıkmaya teşvik edecek hale gelecek. Havanın hafif bulutlu olması, güneşin arada sırada önünü kapatacak. Bu durum bazı vatandaşlar için rahatlatıcı bir his yaratabilir.

Erzurum'da bugünkü hava hakkında bilgi verirken akşam saatlerinde serinlik hissedileceğini belirtmek önemlidir. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önerilir. Bir üst kat kıyafet tercih edilmeleri faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. 4 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 19 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Cuma günü bulutluluk artacak. Dışarı çıkacakların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının bir miktar yükselebileceği öngörülüyor. 5 Eylül Cumartesi günü sıcaklıkların 22 ile 24 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yurttaşların açık hava aktivitelerine yönelmeleri teşvik edilmektedir. Ancak dikkatli olmaları da gerekli. Gün ortasında güneşin etkisiyle hava ısınabilir. Akşam saatlerinde serinlemeye başlayacaktır.

Doğa yürüyüşleri ve piknik yapanlar için bazı tavsiyeler var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Yanınıza rüzgarlığınızı almayı ihmal etmeyin. Hava durumu tahminlerine dikkat ederek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak en iyisidir. Gelecek günlerde hafif yağışlar görülebilir. Bu nedenle mevsimsel değişimlere uyum sağlamak için uygun giysiler seçmek akıllıca olacaktır.

Erzurum'daki bugünkü hava durumu, önümüzdeki günlerde de hafif değişimlerle devam edecek gibi görünüyor. Hava durumu hakkında sürekli güncel bilgiler edinmek, bu güzel havanın tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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