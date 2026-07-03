Erzurum Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 26 - 27 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11 - 14 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 2 - 4 km/saat olacak. Erzurum'daki hava durumu oldukça ılıman ve rahatlatıcı.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıklar 21 - 24 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklıklar 7 - 10 derece olacak. 5 Temmuz Pazar günü de benzer yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 21 - 22 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 10 - 11 derece civarında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar gündüz 19 - 22 derece, gece 11 - 12 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle 4 ve 5 Temmuz günlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız yerinde olur. Su geçirmez bir ceket de fayda sağlar. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki düşüşe karşı uygun kıyafetler giyinmek sağlığınız için önemlidir. Rüzgarın da artabileceğini unutmamak gerek. Açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.

Erzurum'da 3 Temmuz Cuma günü hava durumu güzel ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemli. Gerekli önlemleri alarak keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.