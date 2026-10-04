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Erzurum Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 4 Ekim 2026 tarihinde hava durumu kış mevsiminin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Sabah serin olan hava, gün içinde 20 dereceye kadar yükselecek. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve dışarıda soğuk rüzgârlar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 19-21 derece arasında değişecek. Buzlanma riski nedeniyle kırsalda tedbir almak ve uygun giyinmek büyük önem taşıyor. Sağlık için hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Erzurum Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

4 Ekim Pazar 2026 tarihinde Erzurum’da hava durumu kış mevsiminin yaklaştığını gösteriyor. Sabah saatlerinde serin bir hava var. Gün içinde sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Bu değer mevsim normallerinin biraz üzerinde. Akşam saatlerine doğru hava tekrar soğuyacak. Dışarıda vakit geçirenler için soğuk rüzgârlar etkili olacak. Erzurum'un yüksek rakımlı bölgelerinde hava daha da serin. Dışarıda geçireceğiniz zaman uygun kıyafet seçimi yapmalısınız. Gün içindeki sıcaklık değişimi hazırlıksız yakalayabilir.

Hava durumu açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Özellikle geç saatlerde buzlanma ihtimali yüksek. Kırsal alanlarda oluşan buzul tabakaları tehlikeli olabilir. Gece saatlerinde 8-10 derece olan sıcaklıklar kayma ve düşmelere neden olabilir. Gece dışarı çıkmayı planlıyorsanız uygun ayakkabılar giymeniz önemlidir.

Erzurum'un hava durumu önümüzdeki günlerde daha serin olacak. Haftalarda gün içindeki sıcaklıklar 19-21 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 7-9 dereceye düşecek. Bu süreçte sabah erken saatlerde ve akşam soğuk havadan etkilenmemek için kalın giyinmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde birkaç gün süren yağışlı hava durumu bekleniyor. Katmanlı giyim tarzı tercih etmek faydalı olabilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda rüzgârlara karşı korumalı kıyafetler seçmelisiniz. Olası soğuk havaya karşı tedbir almak önemlidir. Kısa süreli açık havada kalmayı planlıyorsanız güneş koruyucu malzemeleri yanınıza almayı unutmayın. Bulutlu günlerde UV ışınlarına dikkat etmek gerekir.

Erzurum hava durumu serin ve değişken bir hava sunuyor. Önümüzdeki günlerde havanın serinlemesi uygun giyinme gerekliliğini artırıyor. Hazırlıklı olmak hem sağlığınızı korur hem de dışarıda vakit geçirmeyi keyifli hale getirir. Hava şartlarına uygun hareket etmek gününüzü güzelleştirir. Bu, sağlığınızı da koruma altına alır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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