Erzurum Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 4 Nisan 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu karışık bir tablo sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 6 ile -3 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı ve yağmur sağanakları bekleniyor. Bugünkü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 5 Nisan Pazar günü bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklıklar 7 ile -1 derece arasında olacak. 6 Nisan Pazartesi günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 7 ile -3 derece arasında değişecek. Güneş, bulutların arasından ara ara görünecek. 7 Nisan Salı günü hava oldukça açılacak. Çoğunlukla güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar 6 ile -3 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Soğuk ve yağışlı günlerde kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de kullanılmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.

Erzurum'da 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Yine de değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması önemlidir.