Erzurum Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve soğuk olacak. Gündüz sıcaklığı -4 derece civarında. Gece ise sıcaklık -14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu, hava durumunun soğuk ve açık olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 5 Ocak Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -1 derece olacak. Gece ise sıcaklık -18 derece civarında seyredecek. 6 Ocak Salı günü, kısmen güneşli bir hava daha görülecek. Gündüz sıcaklığı -4 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı tekrar -18 dereceye kadar inecek. 7 Ocak Çarşamba günü puslu güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı -3 derece, gece ise -11 derece civarında kalacak.

Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken rüzgar geçirmeyen montlar kullanmalısınız. Kalın atkılar vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Evlerde pencere ve kapıların iyi kapandığına dikkat edilmelidir. Böylece ısı kaybı en aza indirilebilir.

4 Ocak 2026 Pazar günü Erzurum'da hava durumu açık ve soğuk olacak. Önümüzdeki günlerde soğuk hava koşulları devam edecek. Uygun giyim ve önlemlerle soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.