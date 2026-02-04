HABER

Erzurum Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı -3 ile -2 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık -9 ile -8 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan eserken saatte 7 ile 9 kilometre arası hızla hareket edecek. Önümüzdeki günlerde ise hava biraz ılımanlaşacak. Kış koşullarına dikkat ederek, kalın giyinmek ve yanınızda sıcak tutacak eşyalar bulundurmak büyük önem taşıyor.

Seray Yalçın

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba. Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık -3 ile -2 derece arasında. Hava genel olarak çok bulutlu. Akşam saatlerinde sıcaklık -9 ile -8 dereceye düşecek. Bu saatlerde hava açık olacak. Rüzgar güneybatıdan esecek. Rüzgar hızı saatte 7 ile 9 kilometre arasında ölçülecek. Nem oranı ise %62 ile %78 arasında değişecek.

Erzurum'un yüksek rakımı ve karasal iklimi var. Kış aylarında hava koşulları genellikle sert ve soğuk. Bugün bu kış koşulları devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 2 ile 3 derece olacak. Hava açık ve güneşli olacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 0 ile 1 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 3 ile 4 derece civarında. Hava bulutlu ve güneşli olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları değişken olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar hızla düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda sıcak tutacak eşyalar bulundurmalısınız. Yolda seyahat ederken dikkatli olmak gerekir. Buzlanma ve don olaylarına karşı önlem almalısınız. Araçlarınızın kış lastiklerini kontrol edin. Evde kaloriferlerinizi düzenli kontrol edin. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemleri almalısınız.

Erzurum'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Ancak kış koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

