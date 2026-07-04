Erzurum Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 - 24 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, Erzurum'da hava durumu değişken olacak. Yağışlı koşullar yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da benzer hava durumu devam edecek. 5 Temmuz Pazar günü, hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 6 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 7 Temmuz Salı günü, hava sıcaklığının 19 - 22 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bu hava koşulları altında, Erzurum'da dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olur.