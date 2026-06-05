Erzurum Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma, Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Erzurum'da bugünkü hava nasıl olacak diye merak edenler, hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında olacak. Pazar günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19 - 20 derece civarında seyredecek. Pazartesi günü bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar ise 20 - 22 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarına göre, Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak diye düşünenler, hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle yağışlı günlerde, şemsiye veya yağmurluk almak önemlidir. Bu önlemler ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının değişkenliği nedeniyle, kat kat giyinmek önemlidir. Gerekli durumlarda katları çıkarıp giymek, konforunuzu artıracaktır.

Erzurum'da 5 Haziran 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Bu nedenle, hava koşullarına uygun hazırlıklar yaparak gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.