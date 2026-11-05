Erzurum Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum, 5 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu, iklim yapısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bugün şehrin sıcaklığı 10 derece. Sabah saatlerinde serin bir hava var. Gün ilerledikçe sıcaklık 12 - 15 derecelere yükselebilir. Öğle saatlerinde bulutlar etkisini artıracak. Yağışlar yer yer görülüyor. Bu durum havayı daha serin hale getiriyor. Kapalı hava ve yağışlar, dış mekan etkinliklerini zorlaştırabilir.

Soğuyan hava şartları, Erzurum'un yüksek rakımında sıklıkla görülüyor. Değişiklikler nedeniyle dışarıda olanların kat kat giyinmesi öneriliyor. Ayrıca yanlarına şemsiye almaları tavsiye ediliyor. İklim alışkanlıklarına aşina olanlar, sıcaklık artışına karşı hazırlıklı olmalı. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için soğuk daha hissedilir hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken seyredecek. Özellikle Ermenek ve Kışlaçay bölgelerinde yağışlı günler artacak. Sıcaklık 8 - 16 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar da etkili olabilir. Soğuk havanın hissedilmesini artırabilir.

Bu hava koşullarına karşı tedbir almak önem taşıyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Sonbahar günlerinde kalın giysiler giymek sağlığımız için önemli. Gece saatlerinde sıcaklık düştüğünde kalın giyinmek iyi bir fikir. Yağışlı havalarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak da mantıklı bir tercih olabilir. Şartlara uygun davranarak daha konforlu bir gün geçirmek mümkün.

Hava durumu dinamikleri ile dikkat çekiyor. Gelişen hava koşullarını takip etmek önemli. Hava durumu değişikliklerinin planlarınızı etkilememesi için önlemleri almak gereklidir.