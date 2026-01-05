Erzurum Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ocak Pazartesi 2026, Erzurum'da hava durumu kış mevsimini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları -2 ile -19 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -19 derece olacak. Gün boyunca sıcaklığın -2 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -13 derece civarında olacak. Hava genellikle bulutlu. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak ölçülüyor. Nem oranı %55 civarında. Görüş mesafesi 8 km olarak belirlenmiş. Gün doğumu saati 06:26. Gün batımı saati 17:33.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu kış koşullarını gösterecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları -2 ile -18 derece arasında olacak. Bu günde hava genellikle bulutlu kalacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -3 ile -12 derece arasında değişecek. O gün hava güneşli olacak. 8 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık 2 ile -5 derece arasında olacak. Hava güneşli ile parçalı bulutlu olacak.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olunmalı. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler tedbir almalı. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Soğuktan korunmak için bu gereklidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sürücüler için görüş mesafesinin düşük olduğu günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Sis farlarının kullanılması önerilir. Dış mekan aktivitelerinde uygun kıyafetler giyilmeli. Isınma hareketlerine özel önem verilmelidir.