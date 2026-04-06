Erzurum Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi, Erzurum'da hava durumu parçalı bulutlu ve güneşlidir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 - 8 derece civarındadır. Gece ise sıcaklığın 0 - 2 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar olabilir. Erzurum'daki hava durumu mevsim normallerine uygun. Bugün ılıman bir gün öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Nisan Salı günü, bulutların arasından ara ara güneş görünmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 7 - 9 derece civarında olması öngörülüyor. 8 Nisan Çarşamba günü hafif kar yağışı olasılığı bulunuyor. Sıcaklıkların 7 - 9 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 9 Nisan Perşembe günü ise bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıkların 4 - 6 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle 8 Nisan Çarşamba günü beklenen hafif kar yağışı nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Sürücüler ve yayaların dikkati önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar beklenmektedir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilmektedir. Uygun kıyafetlerin tercih edilmesi önemlidir.

Erzurum'da 6 Nisan Pazartesi günü hava durumu ılıman olacak. Mevsim normallerine uygundur. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmeniz faydalı olacaktır.