Erzurum Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu değişken. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 6 - 7 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında. Rüzgar doğu yönünden esecek.

Erzurum'da hava durumu, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Sağanakların etkisiyle ıslanma riski bulunuyor. Buna karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekiyor. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengelemek için yardımcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da genel olarak güneşli bir hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık 21 - 22 derece civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri ise 19 - 20 derece arasında seyredecek. Ancak, bu günlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu takip etmelidir. Planlarını gerektiğinde esnek tutmaları önerilir.

Erzurum'da 7 Haziran Pazar günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha stabil ve güneşli bir hava hakim olacak. Yağışlı günlerde ıslanma riskine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz-gece sıcaklık farklarına dikkat etmek de faydalı olacaktır.