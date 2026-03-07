HABER

Erzurum Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklığı -3 derece, gece ise -13 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 8 Mart'ta kısmen güneşli bir gün bekleniyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın kıyafetler giyip, yağışa karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Alınacak önlemler hayati önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

7 Mart 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -3 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -13 derece olacak. Bugün, Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Mart Pazar günü kısmen güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı -3 derece, gece sıcaklığı -18 derece civarında olacak. 9 Mart Pazartesi günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu gözlenecek. Gündüz sıcaklık -5 derece, gece ise -17 derece civarında seyredecek. 10 Mart Salı günü, hava daha ılınacak. Gündüz sıcaklığı 1 derece, gece sıcaklığı -12 derece olacak.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Kalın kıyafetler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmak önemlidir. Soğuktan korunmak için katmanlı giyinmek faydalı olabilir. Yağış ihtimali yüksek. Şemsiye veya yağmurluk almanızı öneririz. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalısınız. Yolda yürürken veya araç kullanırken tedbirli olmanız gerekli.

Erzurum'da 7 Mart 2026 Cumartesi hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları sürecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağı unutulmamalı. Kalın kıyafetler ve yağışa karşı önlemler almak önemli.

