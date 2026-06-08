Erzurum Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Haziran 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise 16 ile 18 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar hızı 4 ile 12 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden batıya doğru esecek. Nem oranı %36 ile %55 arasında değişkenlik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişiklikler gösterecek. 9 Haziran Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 21 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 7 ile 8 derece arasında gerçekleşecek. Rüzgarın hızı 4 ile 13 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %51 ile %58 seviyelerinde olacak.

10 Haziran Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 8 ile 9 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 5 ile 6 km/saat arasında değişecek. Rüzgar yine kuzey yönünden esecek. Nem oranı %46 ile %58 arasında değişkenlik gösterecek.

Erzurum'da hava durumu sürekli değişiyor. Özellikle 9 Haziran'da beklenen yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız iyi bir fikir olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı korunmanıza yardımcı olur. Rüzgar hızı artabileceği için açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var.