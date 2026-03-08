HABER

Erzurum Hava Durumu! 08 Mart Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 0 ile 3 derece arasında olacakken, gece -15 dereceyi görecek. 9 Mart Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde yine 0 ile 3 derece arasında kalacak. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmak önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Kışın son günlerini yaşıyoruz. Gündüz sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık -15 dereceye kadar düşecek. Rüzgar hızı 11 km/s civarında ölçülecek. Nem oranı ise %70 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, kışın tipik özelliklerini yansıtıyor.

Erzurum'da 9 Mart Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 10 Mart Salı günü ise çoğunlukla güneşli bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 3 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık -17 ile -14 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 7 km/s civarında olacak. Nem oranı %70 seviyelerinde devam edecek. Hava koşullarının ılımanlaşması bekleniyor.

Bu soğuk günlerde dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Üşümemek için bu gereklidir. Buzlanma ve don olayları konusunda dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolda yürürken tedbirli olunmalı. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Sağlığınız ve güvenliğiniz açısından önem taşıyor.

