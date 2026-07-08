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Erzurum Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu, yer yer sağanak yağışlı ve gök gürültülü olarak öne çıkıyor. En yüksek sıcaklık 21 derece, en düşük sıcaklık ise 8 derece civarında olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu hava koşulları zorluk yaratabilir. Önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli geçecek. Bunun yanı sıra, hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler bulundurmak önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkacak.

Erzurum Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu önemli bir konudur. Yerel halk ve ziyaretçiler için bu durum dikkate alınmalıdır. Erzurum hava durumu özellikle yaz aylarında değişkenlik gösterir. Bugün hava, yer yer sağanak yağışlı ve gök gürültülü olacaktır. En yüksek sıcaklığın 21 derece civarında, en düşük sıcaklığın ise 8 derece civarında olması bekleniyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Erzurum'da bugünkü hava, yağışlı ve serin bir gün olarak özetlenebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacaktır. 9 Temmuz Perşembe günü, hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecektir. En yüksek sıcaklık 26 derece, en düşük sıcaklık ise 9 derece civarında olacaktır.

10 Temmuz Cuma günü hava tamamen güneşli olacak. Bu günde en yüksek sıcaklık 28 dereceye çıkacak. En düşük sıcaklık da 9 derece civarında kalacak. 11 Temmuz Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. En yüksek sıcaklık yine 28 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 12 derece civarında olacaktır.

Bu değişken hava koşulları, çeşitli hazırlıklar yapmayı gerektirir. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlarken dikkatli olmak önemlidir. Uygun kıyafet ve ekipmanlar bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse su geçirmez giysiler de kullanılmalıdır.

Erzurum'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha ılıman ve güneşli hale gelecek. Hava durumu hakkında güncel bilgileri takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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