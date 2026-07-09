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Erzurum Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 9 Temmuz 2026'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 23 derece, akşam ise 10 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 10-12 Temmuz tarihlerinde sıcaklık 26-28 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek, nem oranı %29-46 aralığında kalacak. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemli.

Erzurum Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde 23 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise 10 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %46 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine açık ve güneşli olacak. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 27 dereceye çıkacak. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 26 derece civarına ulaşacak. 12 Temmuz Pazar günü ise 28 derece olması öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %29 ile %46 arasında değişecek.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 23 ile 28 derece arasında olacak. Akşamları ise sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %29 ile %46 arasında kalacak.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst bulundurmak faydalı. Akşamları daha kalın giysiler giymeniz gerekebilir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmeyi unutmamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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