Erzurum Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte ilerliyor. Gündüz sıcaklıkları 21-22 derece arası. Gece ise sıcaklıklar 10-11 dereceye düşecek. Bu durum, Erzurum'un yaz sonu koşullarını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler olacak. 11 Ağustos Salı günü, sağanak yağışlar etkili olabilir. Gündüz sıcaklıkları 20-21 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 9-10 derece olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü hava sakinleşecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22-23 derece, gece sıcaklıkları da 10-11 derece arasında olacak.

13 Ağustos Perşembe günü, sağanak yağışların tekrar görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklıkları yine 22-23 derece, gece sıcaklıkları 10-11 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde açık havada etkinlik planlayanların dikkatli olması önemli. Yolculuk yapacak olanların hava koşullarına dikkat etmesi gerekir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava tahminlerini düzenli kontrol etmek, sürprizlere karşı önlem almanızı yardımcı olur.