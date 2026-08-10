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Erzurum Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu, 10 Ağustos 2026 itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışlarla değişkenlik gösteriyor. Gündüz sıcaklıkları 21-22 derece arasında, gece ise 10-11 derece olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde sağanaklar ve sıcaklık düşüşleri bekleniyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların, hava koşullarına dikkat etmesi önem taşıyor. Ani hava değişimleri için hazırlıklı olmak ve hava tahminlerini takip etmek gereklidir.

Erzurum Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte ilerliyor. Gündüz sıcaklıkları 21-22 derece arası. Gece ise sıcaklıklar 10-11 dereceye düşecek. Bu durum, Erzurum'un yaz sonu koşullarını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler olacak. 11 Ağustos Salı günü, sağanak yağışlar etkili olabilir. Gündüz sıcaklıkları 20-21 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 9-10 derece olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü hava sakinleşecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22-23 derece, gece sıcaklıkları da 10-11 derece arasında olacak.

13 Ağustos Perşembe günü, sağanak yağışların tekrar görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklıkları yine 22-23 derece, gece sıcaklıkları 10-11 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde açık havada etkinlik planlayanların dikkatli olması önemli. Yolculuk yapacak olanların hava koşullarına dikkat etmesi gerekir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava tahminlerini düzenli kontrol etmek, sürprizlere karşı önlem almanızı yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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