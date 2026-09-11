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Erzurum Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 11 Eylül 2026 tarihinde hava durumu, parçalı bulutlu bir gün sunuyor. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişiklik gösterecek. Havanın bozulma ihtimali düşük. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir atmosfer mevcut. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18-20 derece arasında dalgalanacak. Hafta ortasında soğuk rüzgarlar hissedilecek. Dış mekan aktiviteleri planlayanlar için giysi seçimleri önemli hale geliyor.

Erzurum Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum için 11 Eylül Cuma 2026 tarihindeki hava durumu dikkat çekici. Bugün, Erzurum'da parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişecek. Havanın bozulma ihtimali düşük. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün. Bulutlar, güneşin ısısını saklamayacak. Sıcaklıkta aşırı düşüş yaşanmayacak. Bu da Erzurum’da daha az soğuk hissedilmesini sağlayacak.

Sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde hafif sıcaklık artışı olacak. Gün ortası itibarıyla güneş çıkınca, dışarıda güzel bir gün geçirme şansı doğacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının tekrar düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkacakların yanlarına bir hırka veya ince bir ceket almaları iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta sonunda sabah saatlerinde bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18-20 derece arasında dalgalanacak. Kalın kıyafetler ve su geçirmeyen ayakkabılar giymek akıllıca olacak. Planladığınız dış mekan aktiviteleri için bu önemli bir önlem.

Hafta ortası serin rüzgarlar etkili olacak. Bu durum, daha soğuk hissettirebilir. Gün içerisinde sıcaklıkların 17 derece civarına düşmesi muhtemel. Hazırlıklı olmak önem kazanıyor. Akşam saatlerinde ani ısı düşüşleri yaşanabilir. Özellikle açık havada vakit geçirenler dikkatli olmalıdır.

Erzurum’un hava durumu, günlük yaşantınızı etkileyen bir unsurdur. Dışarıda daha fazla vakit geçirecekseniz, hava koşullarını göz önünde bulundurun. Mevcut şartlara göre giyinmek önem taşıyor. Bugün ve önümüzdeki günlerde deneyiminizi etkileyebilir. Hava durumunu unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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