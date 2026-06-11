Erzurum Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. Erzurum'da hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 20 derece. Erzurum'da bugün yağışlı ve serin bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu, 12 Haziran Cuma günü yer yer sağanak yağışlarla birlikte 20 derece. 13 Haziran Cumartesi ise çoğunlukla güneşli ve sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. 14 Haziran Pazar günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. O gün sıcaklık 16 derece olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı. Ayrıca uygun ayakkabılar ıslanmaktan korur. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalı. Araçların lastiklerinin iyi durumda olması önemlidir. 20-22 derece olan günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir.

Erzurum'daki hava durumu, yağışlı ve serin günlerden güneşli ve ılıman günlere geçiş yapıyor. Bu değişken hava koşullarına uygun hazırlık yaparak konforlu bir hafta geçirmeniz mümkün olacaktır.