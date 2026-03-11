Erzurum Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça soğuk. Hava güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklığın -11 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu durum, Erzurum'da tipik bir kış gününü yansıtıyor.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 2 derece civarına yükselecek. 13 Mart Cuma günü ise sıcaklık 2-3 derece arasında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü de sıcaklığın 3 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık artışları, kışın sonuna yaklaşıldığını gösteriyor.

Bu dönemde Erzurum'da genellikle hava soğuk ve güneşli olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük kalacak. Gün içinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Fakat sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmak önemli. Sağlığınızı korumak açısından hazırlıklı olmalısınız.

