Erzurum Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava koşulları oldukça soğuk. Karla karışık yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -1 ile -3 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağışlar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık -3 derece civarına düşecek. Hafif kar sağanağı ihtimali bulunuyor. Erzurum'daki hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları -2 ile -3 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar -3 derece civarına düşebilir. Kar yağışı ihtimali bulunuyor. 13 Ocak Salı günü gündüz sıcaklıkları -2 derece civarında olacak. Kar yağışı geçişleri görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık -23 dereceye kadar düşebilir. Kar yağışı bekleniyor.

14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları -12 derece civarında olacak. Çok soğuk bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -23 dereceye kadar düşebilir. Hafif kar yağışı görülebilir. Erzurum'daki hava durumu bu nedenle soğuk ve karla karışık yağışlı olarak devam edecek.

Soğuk ve karla karışık yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmak gereklidir. Sürücüler için yol koşulları kaygan olabilir. Daha dikkatli seyahat etmek gerekir. Dış mekan aktivitelerinde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Isınma hareketlerine özel önem vermek faydalı olacaktır. Bu önlemler sağlık ve güvenliği korumaya yardımcı olur.