HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak. Gündüz sıcaklıkları 23 dereceye ulaşacakken, gece 11 ile 12 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında ölçülecek. Nem oranı ise %60 ile 70 civarında olacak. Yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkanların yağmurluk veya şemsiye bulundurması faydalı. Akşam saatlerinde ise kalın giysiler öneriliyor.

Erzurum Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu, sabah yer yer sağanak yağışlarla başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11 ile 12 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında ölçülecek. Nem oranı %60 ile 70 civarında kalacak.

Sabah saatlerindeki yağışlı koşullar nedeniyle dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece civarında olacağından, hafif bir mont veya uzun kollu giysi tercih edilebilir. Gece sıcaklıkları 11 ila 12 dereceye düştüğünde akşam planlarınız için kalın bir ceket giymekte yarar var.

13 Ağustos Perşembe günü Erzurum'da hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlarla sürecek. Gündüz sıcaklıkları 23 ile 24 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 12 ile 13 derece civarında gerçekleşecek. 14 Ağustos Cuma günü de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22 ile 23 derece arasında, gece sıcaklıkları 12 ile 13 derece olacak.

15 Ağustos Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 22 ile 23 derece aralığında, gece sıcaklıkları ise 11 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı ve serin havalar devam edince dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye almanızda fayda var. Akşam saatlerinde ise daha kalın giysiler giymeniz önerilir. Ayrıca, yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Sürüş esnasında dikkatli olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu!MHP'li Yıldız canlı yayına gönderdiği Demirtaş notuyla gündem oldu!
Plajdaki hırsız edebiyat öğretmeniymiş! Plajdaki hırsız edebiyat öğretmeniymiş!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"

O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.