Erzurum Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu, sabah yer yer sağanak yağışlarla başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11 ile 12 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında ölçülecek. Nem oranı %60 ile 70 civarında kalacak.

Sabah saatlerindeki yağışlı koşullar nedeniyle dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece civarında olacağından, hafif bir mont veya uzun kollu giysi tercih edilebilir. Gece sıcaklıkları 11 ila 12 dereceye düştüğünde akşam planlarınız için kalın bir ceket giymekte yarar var.

13 Ağustos Perşembe günü Erzurum'da hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlarla sürecek. Gündüz sıcaklıkları 23 ile 24 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 12 ile 13 derece civarında gerçekleşecek. 14 Ağustos Cuma günü de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22 ile 23 derece arasında, gece sıcaklıkları 12 ile 13 derece olacak.

15 Ağustos Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 22 ile 23 derece aralığında, gece sıcaklıkları ise 11 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı ve serin havalar devam edince dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye almanızda fayda var. Akşam saatlerinde ise daha kalın giysiler giymeniz önerilir. Ayrıca, yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Sürüş esnasında dikkatli olmalısınız.