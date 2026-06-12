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Erzurum Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 12 Haziran 2026 günü hava durumu değişken geçecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22 dereceyi bulacakken, gece 5 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu genel olarak değişken kalacak. 13 Haziran Cumartesi gününde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önem kazanıyor. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Erzurum Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu değişken olacak. Gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22 dereceye kadar çıkacak. Ancak gece saatlerinde bu sıcaklık 5 dereceye düşebilir. Erzurum'da hava durumu bugün yağışlı ve serin geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken kalacak. 13 Haziran Cumartesi günü, Erzurum'da hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında, gece ise 9 derece civarında olacak. 14 Haziran Pazar günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15 derece olacak. Gece ise bu sıcaklık 6 dereceye düşecek. 15 Haziran Pazartesi günü, sağanak yağışlar beklentisi var. Sıcaklık gündüz 18 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise 6 derece olacak.

Bu hava koşulları düşünülünce, Erzurum'daki hava durumu değişken kalacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemli. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız iyi olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek faydalı. Sıcak tutan giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek, Erzurum'daki günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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