Erzurum Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu bölge sakinleri için hazırlık gerektiriyor. Gün boyunca sıcaklık 23 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un iklim özellikleriyle uyumlu. Gündüzleri 22-24 derece, geceleri ise 11-13 derece arasında sıcaklıklar normaldir.

Hava koşulları açısından sağanak yağışlar görülebilir. Gök gürültülü sağanak yağışların da etkili olması muhtemeldir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olunması gereken bir faktördür. Erzurum'un Ağustos ayındaki ortalama yağış miktarı 7-9 mm arasında değişir. Bu, bölgenin yaz aylarında yağışlı günlere sahip olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. 14 Ağustos Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 15 ve 16 Ağustos günlerinde de gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi olası. Bu günlerde hava sıcaklıkları gündüz 21-22 derece, geceleri ise 11-12 derece dolaylarında olacak.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Erzurum'da yaşayanların bazı önlemler alması faydalı olabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yağışlı havalarda uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve trafik kurallarına uyulmalıdır.

Erzurum'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı koşullarla birlikte 21-23 derece arasında değişen sıcaklıklarla devam edecek gibi görünüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmanızda fayda var.