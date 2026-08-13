HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 13 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu, bölge sakinleri için önemli hazırlıklar gerektiriyor. Gün boyunca sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Ancak akşam saatlerinde 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Sağanak yağış ve gök gürültüsü ihtimali açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle, gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu bölge sakinleri için hazırlık gerektiriyor. Gün boyunca sıcaklık 23 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un iklim özellikleriyle uyumlu. Gündüzleri 22-24 derece, geceleri ise 11-13 derece arasında sıcaklıklar normaldir.

Hava koşulları açısından sağanak yağışlar görülebilir. Gök gürültülü sağanak yağışların da etkili olması muhtemeldir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olunması gereken bir faktördür. Erzurum'un Ağustos ayındaki ortalama yağış miktarı 7-9 mm arasında değişir. Bu, bölgenin yaz aylarında yağışlı günlere sahip olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. 14 Ağustos Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 15 ve 16 Ağustos günlerinde de gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi olası. Bu günlerde hava sıcaklıkları gündüz 21-22 derece, geceleri ise 11-12 derece dolaylarında olacak.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Erzurum'da yaşayanların bazı önlemler alması faydalı olabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yağışlı havalarda uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve trafik kurallarına uyulmalıdır.

Erzurum'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı koşullarla birlikte 21-23 derece arasında değişen sıcaklıklarla devam edecek gibi görünüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"
Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdülerBinlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.