Erzurum Hava Durumu! 13 Mart Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Gece ise sıcaklık -8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı yaklaşık 16 kilometre. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu koşullar, Erzurum'da tipik bir kış gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Mart Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 2 derece olacak. Gece ise -9 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. 15 Mart Pazar günü hafif kar yağışı ihtimali var. Gündüz sıcaklıkları 4 derece civarında. Gece sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. 16 Mart Pazartesi günü, kar sağanağı ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklık 3 derece olacak. Gece sıcaklık -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları soğuk ve değişken. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolculuk yaparken dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması önerilir. Sürüş hızının düşürülmesi de önemlidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.