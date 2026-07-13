Erzurum Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 28 derece arasında değişecek. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle dikkatli olunması öneriliyor. Özellikle yağışlı bölgelerde tedbir almak önemli.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu daha stabil hale gelecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 11 ile 29 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar ve açık hava koşulları öngörülüyor. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 11 ile 25 derece arasında olacak. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 11 ile 29 derece arasında değişecek. Kat kat giyinerek hem serin hem de sıcak havalarda rahat edebilirsiniz. Günlük hava durumu tahminlerini takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.