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Erzurum Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu oldukça önemli. Bugün, hava genel olarak çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında, gece ise 12 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık benzer seviyelerde seyredecek. Doğa yürüyüşü veya dışarıda vakit geçirenler, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalı. Şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü Erzurum'da hava durumu önem taşıyor. Yerel halk ve ziyaretçiler bu durumu dikkate almalı. Erzurum hava durumu, yaz aylarında değişkenlik gösterebilir. Bugün, hava genellikle çok bulutlu olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 12 derece civarında bir sıcaklık tahmin ediliyor.

Bu tür hava koşulları, Erzurum'da sık görülen bir durumdur. Bölgenin yüksek rakımı ve coğrafi konumu hava durumunu etkileyebiliyor. Bugünkü hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da benzer hava durumu devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 11 derece tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü de hava koşulları benzer şekilde sürmeye devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 11 derece civarında kalacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu, dışarıda vakit geçirenler için dikkate alınması gereken bir durum. Şemsiye ya da su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek rakımlı bölgelerde hava koşulları hızla değişebilir. Dağcılık veya doğa yürüyüşü planlayanlar hava tahminlerini kontrol etmelidir.

Erzurum'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin geçecek gibi görünüyor. Erzurum hava durumu hakkında güncel bilgilere ulaşmak, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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