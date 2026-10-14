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Erzurum Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 14 Ekim 2026 tarihinde hava durumu serin ve yerel yağışlarla şekillenecek. Sıcaklık, sabah saatlerinde 18-20 derece civarında seyrederken, gün içinde 19-22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Kalın giyinmek ve şemsiye bulundurmak, dışarıda geçirilen zamanın keyfini artıracaktır.

Erzurum Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

14 Ekim 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu serin ve yer yer yağışlı olacak. Bölgenin iklim yapısına uygun bir seyir izleniyor. Bugünkü hava, sabah saatlerinde 18 - 20 derece arasında hissediliyor. Gün içinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca beklenen ara ara yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşebilir. Akşam saatlerinde hava 15 derecelere kadar inebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin kalın giyinmeleri önerilir.

Bugün Erzurum'da bulutlu bir hava durumu hakim. Hava, yerel yağışlarla birlikte gün boyunca devam edecek. Bu tarz hava, mevsim geçişlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Güne başlarken hafif bir serinlik hissediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava şartlarını göz önünde bulundurmalı. Ekstra önlemler almak akıllıca olacaktır. Dışarıda yapılan aktiviteler için uygun kıyafet seçimi yapmak yararlı olur. Yağış ihtimaline karşı bir şemsiye bulundurmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'un hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hava sıcaklıkları 17 - 21 derece arasında değişecek. Yer yer yağışlı günler öngörülüyor. 15 Ekim ve sonrasında hava durumu için hazırlıklı olmak gerekiyor. Çevre şartlarını dikkate almak, dışarıda bulunacağınız süre boyunca kıyafetlerinizi ayarlamanıza yardımcı olur.

Erzurum’daki hava durumu serin ve yağışlarla kendini hissettirecek. Yazdan sonbahara geçişin bu döneminde, doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken husus, değişken hava koşullarına uygun giyinmektir. Dışarıda geçirecekleri zamanı planlarken hava tahminlerini göz önünde bulundurmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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