Erzurum Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 0 ile -1 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 0 ile -1 derece arasında. Gece saatlerinde ise -1 ile -3 derece arasında hissedilecek. Nem oranı %84 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı saati 17:44 tahmin ediliyor.

Erzurum'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 15 Şubat 2026 Pazar günü sıcaklık 7 ile 8 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor. 16 Şubat 2026 Pazartesi günü sıcaklık 9 ile 10 derece arasında kalacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 17 Şubat 2026 Salı günü hava sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava koşulları değişkenlik göstereceğinden, plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. 17 Şubat Salı günü hafif karla karışık yağmur beklendiği için dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Yolculuklarınızda dikkatli olmanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir.