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Erzurum Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 15 ve 16 Ağustos günlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. 15 Ağustos'ta gündüz sıcaklığı 21 derece civarında seyrederken, gece sıcaklığı 11-12 derece arasında değişecek. 16 Ağustos'ta gündüz sıcaklıkları 18 dereceye düşecek. Havada ani değişiklikler bekleniyor. Yağmurluk veya şemsiye almanız tavsiye ediliyor. Serin havaya karşı kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumak için önemli. Rüzgarlı havalarda ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli.

Erzurum Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Erzurum'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla şekillenecek. Gündüz sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11 ile 12 derece arasında değişecek. Bu durum, Erzurum için tipik bir yaz günü sayılmaz. Serin ve yağışlı bir hava bekleniyor.

16 Ağustos Pazar günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 18 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise 10 ile 11 derece arasında sıcaklıklar tahmin ediliyor. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 22 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde 9 ile 10 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. 18 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 23 derece olacak. Gece sıcaklıkları yine 9 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Serin hava koşulları için kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için bu önlemi almalısınız. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmesi önerilir. Bu sayede Erzurum'daki hava koşullarına hazırlıklı olur, gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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