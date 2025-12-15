HABER

Erzurum Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 15 Aralık'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 1 dereceyi bulurken, akşam saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -5 ve gece -9 dereceye kadar gerileyecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Soğuk havalarda dışarı çıkarken kalın giyinmek, rüzgardan etkilenmemek ve kaygan zeminlere dikkat etmek önem taşıyor.

Ufuk Dağ

15 Aralık Pazartesi 2025, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık sıfırın biraz üstünde, yaklaşık 1 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Akşam sıcaklığı -3 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -5, akşam -9 derece civarında. Nem oranı %75 civarı. Rüzgar hızı batı yönünden 14 km/saat olacak. Gün doğumu 07:29'da, gün batımı ise 16:50'de gerçekleşecek.

Erzurum'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 16 Aralık Salı günü gündüz sıcaklık 2 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında kalacak. 17 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklık 3 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı -3 derece olacak. 18 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklık 4 dereceye ulaşacak. Gece ise -1 derece olacak. Bu günlerde hava bulutlu kalmaya devam edecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmekte fayda var. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak yararlı olacaktır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmesi gerekir. Araç kullanırken lastiklerin kontrol edilmesi önemlidir. Bu önlemler soğuk hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

