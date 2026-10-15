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Erzurum Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 15 Ekim 2026 tarihi için hava durumu raporları, değişken bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Günün başında sıcaklık 20 dereceye yaklaşacakken, öğle saatlerinde 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Akşam serinleyecek ve sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Özellikle soğuk rüzgârlar nedeniyle hazırlıklı olmak önemli. Önümüzdeki günlerde hafif yağış beklentisi var. Dışarı çıkarken uygun giyim ve şemsiye almak unutulmamalı.

Erzurum Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu merak ediliyor. Hava tahminlerine göre bugünkü hava değişken olacak. Günün erken saatlerinde güneş, sıcaklık değerlerini 20 derece civarına çıkaracak. Ancak öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Özellikle akşam saatlerinde hava serinleyecek. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde soğuk rüzgârlar, hava sıcaklıklarını etkileyebilir. "Bugünkü hava nasıl?" sorusuna yanıt verirken, rüzgârın serinleteceğini unutmamak gerekiyor. Hava durumu raporları, güneş ışınlarından kaçınmayı öneriyor. Ayrıca, sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu beklentileri değişecek. Özellikle 16 ve 17 Ekim tarihlerinde hafif yağışlı hava etkili olabilir. Ortalama sıcaklık 18 ile 20 derece arasında kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hazırlık yapmak önemli. Yağışlı günlerde dış mekan aktiviteleri zorlayıcı hale gelebilir.

Dışarı çıkarken uygun giyinmek şart. Yanınıza şemsiye almak da önemli bir önlem olacaktır. Akşam saatlerinde yürüyüş yapanlar, soğuk rüzgârlara karşı koruyucu kıyafetler tercih etmelidir.

Erzurum hava durumu, 15 Ekim 2026 tarihinde güneşli ve rüzgârlı bir günü işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde değişken hava şartları bekleniyor. Hava durumunu takip ederek, gün içindeki planlarınızı daha sağlıklı şekillendirebilirsiniz. Yağışların etkilerinden minimum düzeyde etkilenmek için gerekli önlemleri almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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