Erzurum Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba, Erzurum'da hava soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 6 - 9 derece arasında. Gece sıcaklık ise 0 - 2 derece olacak. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Önümüzdeki günler ılıman geçecek. Perşembe günü, 16 Nisan, Erzurum'da hava az bulutlu. Sıcaklık 9 - 11 derece arasında değişecek. Cuma günü, 17 Nisan, hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 11 - 13 derece aralığında seyredecek. Cumartesi günü, 18 Nisan, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12 - 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiye kullanmak gerekir. Böylece ıslanmaktan korunmuş olursunuz. Eğimli yamaçlarda yüksek kar örtüsü bulunuyor. Bu nedenle çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.

Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak en doğrusu olacaktır.