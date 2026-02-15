HABER

Erzurum Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu 15 Şubat 2026'da değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 7 dereceye yükselebilirken, gece ise 16 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %86 civarında olacak. 16 Şubat'ta kısmen güneşli hava bekleniyor, sıcaklık 9 dereceye çıkabilir. Üç gün süresince hava koşulları ulaşımda aksaklıklara yol açabilir. Uygun kıyafet seçimi ve güncel hava durumu kontrolü önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

15 Şubat 2026 Pazar günü Erzurum'da hava durumu değişken olacaktır. Gün boyunca bulutlar arasında güneşin çıkması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 16 dereceye kadar düşebilir. Nem oranı %86 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında esecek. Gün doğumu 07:07’de, gün batımı ise 17:50’de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 16 Şubat Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 9 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklık ise 25 dereceye kadar düşebilir. 17 Şubat Salı günü sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacak. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü hafif kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında, gece ise 23 dereceye kadar düşebilir.

Bu değişken hava koşulları, ulaşımda aksaklıklara yol açabilir. Özellikle 17 Şubat Salı günü beklenen hafif karla karışık yağmur nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yolculuklarınızda dikkatli olmanız faydalı olacaktır. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken güncel hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

