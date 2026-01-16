HABER

Erzurum Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları -15 ile -6 derece arasında seyredecekken hissedilen sıcaklık -17 dereceye ulaşacak. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı, dışarıda soğuk hissiyatını artıracak. Gelecek günlerde hafif kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava koşullarında kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak hayati önem taşıyor. Seyahatler için dikkatli olunmalı.

Doğukan Akbayır

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Hava sıcaklıkları -15 ile -6 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -17 derece civarında. Nem oranı %71 seviyelerinde. Rüzgar hızı 1.6 km/s olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:32. Gün batımı ise 17:13 olarak bekleniyor.

Bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde daha da soğuk hissedilebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Ayrıca, su geçirmez ayakkabılar giymeniz faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için, hava daha da soğuk hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Ocak Cumartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -15 ile -6 derece arasında olacak. 18 Ocak Pazar günü de hafif kar yağışı devam edecek. Bu günlerde sıcaklıklar -14 ile -8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava durumu, kar yağışı nedeniyle yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Seyahat planınızı yaparken durumu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

