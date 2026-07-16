Erzurum Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22-23 derece civarında olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. İlk yarıda güneşli bir hava bekleniyor. Öğleden sonra ise yağışlı bir hava durumu yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde değişken olacak. 17 Temmuz Cuma günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 23-24 derece civarında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 26-27 dereceye yükselebilir. Ayrıca, yağışların azalması bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle hazırlıklı olmak önemlidir. Yaşayanlar ve ziyaretçiler tedbirli olmalıdır. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlı hava koşullarına dikkat edilmelidir. Uygun kıyafetler giyilmelidir. Dışarıda vakit geçirenlerin planlarını buna göre yapmaları faydalı olur. Yağışlı günlerde trafik koşullarının da olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Sonuç olarak, 16 Temmuz Perşembe günü hava durumu değişken olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli, öğleden sonra ise yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Erzurum'da hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarını buna göre yapmak faydalı olacaktır.