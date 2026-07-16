HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklıklar 22-23 derece civarında seyredecek. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 17 Temmuz Cuma, 18 Temmuz Cumartesi ve 19 Temmuz Pazar günlerinde de benzer hava koşulları etkili olacak. Ziyaretçilerin bu değişken hava durumuna hazırlıklı olması, uygun kıyafet ve planlamalar yapması öneriliyor. Ayrıca, trafik koşullarında olumsuz etkilerin yaşanabileceği unutulmamalıdır.

Erzurum Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22-23 derece civarında olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. İlk yarıda güneşli bir hava bekleniyor. Öğleden sonra ise yağışlı bir hava durumu yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde değişken olacak. 17 Temmuz Cuma günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 23-24 derece civarında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 26-27 dereceye yükselebilir. Ayrıca, yağışların azalması bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle hazırlıklı olmak önemlidir. Yaşayanlar ve ziyaretçiler tedbirli olmalıdır. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlı hava koşullarına dikkat edilmelidir. Uygun kıyafetler giyilmelidir. Dışarıda vakit geçirenlerin planlarını buna göre yapmaları faydalı olur. Yağışlı günlerde trafik koşullarının da olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Sonuç olarak, 16 Temmuz Perşembe günü hava durumu değişken olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli, öğleden sonra ise yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Erzurum'da hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarını buna göre yapmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!
Çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı varÇift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.