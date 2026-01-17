Erzurum Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 17 Ocak 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava oldukça soğuk ve karlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düşecek. En düşük sıcaklığın ise -15 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum, Erzurum'daki tipik bir kış gününü işaret ediyor.

Hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen kıyafetler vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Gerekirse kar lastikleri kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde soğuk ve karlı geçecek. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklığının -7 dereceye düşmesi bekleniyor. 19 Ocak Pazartesi günü de sıcaklık -7 derece civarında olacak. 20 Ocak Salı günü hava -10 derece civarına kadar düşebilir. Bu da kış koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu soğuk ve karlı günlerde evde kalma imkânı varsa, sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Kaloriferlerin düzenli kontrol edilmesi de önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde kat kat giyinin. Vücut ısınızı korumaya özen gösterin. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken hızınızı düşürün. Trafik kurallarına sıkı sıkıya uymalısınız.

Erzurum'da 17 Ocak Cumartesi ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve karlı olacak. Bu koşullarda hem sağlık hem güvenlik için önlemler almak önemlidir.