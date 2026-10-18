HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 18 Ekim 2026 hava durumu dikkat çekici değişiklikler gösteriyor. Bugün serin ve kapalı bir hava hakim, ayrıca hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında kalacak. Yakın günlerde sıcaklıkların düşeceği, kış havasının kapıda olduğu öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin aniden bastırabilecek yağmurlara karşı önlem alması önemli. Soğuk havalara uygun giyinmek, sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

Erzurum Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Erzurum'da 18 Ekim Pazar 2026 tarihinde hava durumu dikkat çekici şekilde değişken. Bugünkü koşullar serin ve kapalı bir gün sunuyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. Havanın sakin yapısı, dışarıda vakit geçirenler için hoş bir gün olabilir. Yine de yanınıza bir şemsiye ya da yağmurluk almak, aniden bastırabilecek yağmarlara karşı koruma sağlayabilir.

Erzurum’da hava durumu genel olarak değişken. Gündüz saatlerinde hafif bir yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde ise daha sakin bir hava olabilir. Ancak gün boyunca hava serin kalacak. Hava durumu, önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Soğuk havalara geçiş yapmadan önce bu günlerin tadını çıkarmak önemli.

Erzurum’un yüksek rakımı ve coğrafi yapısı, mevsim geçişlerini belirgin hale getiriyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek. Daha belirgin bir kış havası kapıda. Salı günü sıcaklıkların düşmesiyle, akşam saatlerinde soğuk havalar kendini hissedecek. Bu süreçte kat kat giyinmek akıllıca olur. Islak zeminler ve soğuk hava kayma ve düşme tehlikesini artırabilir. Dışarıda yürüyüş yapanların dikkatli olması önerilir.

Sonuç olarak, Erzurum’un 18 Ekim’deki hava durumu ve sıcaklık değişimleri bölge halkını etkileyebilir. Havaya uygun kıyafetler seçmek önemli. Aniden gelişen hava olaylarına hazırlıklı olmak, soğuk günlerde sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Erzurum'daki hava şartlarına adapte olmak önem taşıyor. Önlemler almak, bu değişken havalarda rahat dolaşmanıza yardımcı olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sel kabusu devam ediyor! Pendik'te iki kişi sulara kapıldıSel kabusu devam ediyor! Pendik'te iki kişi sulara kapıldı
Gaziantep'te 2 farklı kaza: Toplam 21 yaralıGaziantep'te 2 farklı kaza: Toplam 21 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Başkanım yani kocam' sözleri sonunu getirdi!

'Başkanım yani kocam' sözleri sonunu getirdi!

Vali Gül'den açıklama! "İstanbul'da pazartesi günü okullar açık!"

Vali Gül'den açıklama! "İstanbul'da pazartesi günü okullar açık!"

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi!

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi!

Bir dizinin daha fişi çekildi! Mercan Köşk için erken final kararı

Bir dizinin daha fişi çekildi! Mercan Köşk için erken final kararı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Emekli maaş zammı için 5 farklı senaryo!

Emekli maaş zammı için 5 farklı senaryo!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.