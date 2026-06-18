Erzurum Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla şekillenecek. Sıcaklık 23 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 9 ile 10 derece arasında bekleniyor. Bu durum, Erzurum'un sert karasal iklim özelliklerini yansıtıyor. Gündüzleri sıcaklık 20 ile 23 derece, geceleri ise 8 ile 10 derece arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu için tahminler var. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 25 derece civarında bekleniyor. 20 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 25 ile 26 derece arasında olacak. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 22 ile 24 derece arasında seyredecek. Yaz mevsiminin ortalarına yaklaşırken, Erzurum'un iklimine uygun şekilde 20 ile 25 derece arasındaki sıcaklıklar görülecek.

Bu dönemde gök gürültülü sağanak yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bir risk oluşturabilir. Yağışlı havalarda dışarıda bulunanların dikkatli olmaları gerekiyor. Uygun kıyafetler giymek de faydalı olacaktır. Elektronik cihazların korunmasına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca, yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken hız limitlerine uymak önem taşıyor.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama gündüz sıcaklıkları 23 derece civarındadır. Geceleri ise sıcaklık 8 dereceye kadar düşer. Bu durum, bölgenin yaz aylarındaki iklim özelliklerini gösteriyor. 18 Haziran'daki yağışlı hava, Erzurum ikliminin değişkenliğini ortaya koyuyor.

Erzurum'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli bir hava durumu görülecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Erzurum'un doğal güzelliklerinden faydalanabilirsiniz.