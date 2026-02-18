HABER

Erzurum Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 18-21 Şubat 2026 tarihleri arasında hava durumu değişken ve soğuk olacak. İlk gün karla karışık yağmur etkili olacak ve sıcaklık 5 dereceye kadar çıkacak. Ardından, sıcaklık -8 dereceye düşecek ve parçalı bulutlu hava görülecek. Bu süreçte rüzgarın yönü güneybatıdan kuzeydoğuya dönecek. Vatandaşların kış koşullarına uygun giyinmesi ve dikkatli çıkması önem taşıyor. Çığ riski nedeniyle tedbirli olmak gerekli.

Zeynel Eren Ölüç

18 Şubat 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Karla karışık yağmur devam edecek. Akşam sıcaklık 4 derece olacak. Hava durumu karla karışık yağmurlu olarak sürecek. Gece sıcaklık 2 dereceye düşecek. Karla karışık yağmur etkisi sürdürecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %67 ile %77 arasında değişecek.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Şubat Perşembe sabahı sıcaklık -1 derece civarında. Karla karışık yağmurlu hava görülecek. Gündüz sıcaklık 2 dereceye çıkacak. Hava karla karışık yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklık -8 derece civarına gerileyecek. Açık bir hava bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan hafif esecek. Nem oranı %63 ile %83 arasında değişecek.

20 Şubat Cuma sabahı sıcaklık -2 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 3 dereceye yükselecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece olacak. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Gece sıcaklık -2 dereceye gerileyecek. Hava karla karışık yağmurlu bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %66 ile %74 arasında değişecek.

21 Şubat Cumartesi sabah sıcaklık -2 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklık 3 derece civarına çıkacak. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece olacak. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Gece sıcaklık -2 derece civarında gerileyecek. Hava karla karışık yağmurlu olacak. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %66 ile %74 arasında değişecek.

Bu dönemde Erzurum'daki hava koşulları soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabaha ve akşama dikkatli çıkmak önemlidir. Karla karışık yağmura uygun giyinmek gerekmektedir. Araçların kış koşullarına uygun olup olmadığını kontrol etmek de faydalıdır. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunmakta. Bu bölgelerdeki vatandaşların tedbirli olması önerilmektedir.

