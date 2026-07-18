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Erzurum Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gün içinde 23 - 25 derece olarak ölçülürken, akşam ve gece saatlerinde bu değer 10 - 12 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu genellikle açık kalacak. Sıcaklık 25 - 27 derece arasında değişecek. Bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 23 - 25 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 10 - 12 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 3 - 4 km/saat olacak. Genellikle kuzeydoğu yönünden esecek.

Erzurum'da bugünkü hava durumu yaz aylarında sık yaşanıyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüyor. Gündüzleri ise ılıman bir hava hâkim. Günün erken saatlerinde hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 19 Temmuz Pazar hava açık olacak. Sıcaklık 25 - 27 derece arasında seyredecek. 20 Temmuz Pazartesi günü de hava açık kalacak. Sıcaklık yine 25 - 27 derece civarında olacak. 21 Temmuz Salı günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 25 - 28 derece arasında olacak.

Bu dönemde Erzurum'daki hava durumu yazın özelliklerini yansıtıyor. Gündüz sıcaklık 25 - 27 derece civarında. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 10 - 13 derece arasında düşüyor. Günün erken saatlerinde hafif mont veya ceket bulundurmak faydalı. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve mont giymek ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Erzurum'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi hava durumu değişken olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Önümüzdeki günlerde hava genellikle açık olacak. Sıcaklıklar 25 - 27 derece arasında seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde gerekli önlemleri almak, konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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